A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, confirmou nesta sexta-feira que adiará por um ano as eleições legislativas, inicialmente agendadas para o próximo dia 6 de setembro, devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

Lam invocou uma lei que lhe confere poderes emergenciais para decretar esse adiamento, uma vez que a Portaria do Conselho Legislativo, o regulamento interno do parlamento de Hong Kong, apenas permite que ao chefe do Executivo adiá-lo por um período máximo de 14 dias.