A partir do próximo sábado, Hong Kong começará a submeter a uma quarentena obrigatória de 14 dias todas as pessoas que vierem da China continental, uma medida para conter a expansão do coronavírus na região.

A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou a decisão nesta quarta-feira, atendendo a um pedido de vários setores da sociedade local. O fluxo de visitantes na cidade será reduzido, e apenas quatro das 14 passagens para a China permanecerão abertas.

"Posso dizer a vocês que é uma medida muito restrita. Depois de colocar em funcionamento as medidas anteriores, os visitantes passaram de 170.991 em 29 de janeiro para 28.675 em 4 de fevereiro. Sem dúvida, esse número cairá", afirmou a governante.

Lam descartou um fechamento total da fronteira com a China continental. Segundo ela, a medida não seria prática devido às estreitas relações entre os dois governos.

"Isso também afetaria o abastecimento de alimentos e outros bens em Hong Kong", explicou.

O anúncio em relação à China pode dificultar as negociações com os médicos de Hong Kong, que completam amanhã quatro dias de greve. Entre outras questões, eles exigem de Lam o fechamento completo da fronteira com o continente.

A população de Hong Kong tem lembranças trágicas da epidemia da síndrome respiratória aguda e grave (Sars), que também começou na China. Das 774 morte provocadas pela doença em 2003, quase 300 ocorreram na ex-colônia britânica.

Até o momento, a doença provocada pelo novo coronavírus chinês matou uma pessoa em Hong Kong. Além disso, há 21 casos confirmados de infecção na cidade. EFE

hk-jt/lvl

(foto)(vídeo)