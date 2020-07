Hong Kong suspenderá seus tratados de extradição e acordos de cooperação judicial com o Reino Unido, Canadá e Austrália, em resposta a medidas semelhantes adotadas pelos países acima mencionados, informou nesta terça-feira o Ministério das Relações Exteriores da China.

Durante uma entrevista coletiva, o porta-voz da Chancelaria chinesa, Wang Wenbin, disse que essa decisão se deve ao fato do "Canadá, Austrália e Reino Unido politizaram a cooperação judiciária, uma ação errada que danificou as bases da cooperação judicial" com Hong Kong.