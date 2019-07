Milhares de manifestantes tomaram neste sábado as ruas de Hong Kong em protesto contra os comerciantes da China continental, em mais um episódio de insatisfação popular na ex-colônia britânica.

Cerca de 20 mil pessoas se reuniram em Sheung Shui, uma cidade próxima à fronteira com a China, onde os residentes locais se queixam das moléstias causadas pelos comerciantes do continente, que compram no local produtos a granel para revendê-los a maior preço.