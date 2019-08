O movimento Honra Colorada, ala do governante Partido Colorado liderada pelo ex-presidente paraguaio Horacio Cartes, anunciou nesta quinta-feira que deixou de apoiar o processo de impeachment promovido contra o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, após a anulação do polêmico acordo com o Brasil que provocou uma crise governamental.

O presidente do partido, Pedro Alliana, disse pelo Twitter que esse movimento, que na última noite apoiou a abertura do processo impeachment, mudou de postura depois da anulação da ata bilateral sobre compra de energia da represa de Itaipu assinada por Paraguai e Brasil.