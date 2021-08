Os hospitais da cidade de Les Cayes foram saturados nesta segunda-feira pela avalanche de pessoas feridas no terremoto de magnitude 7,2 que causou danos maciços no sudoeste do Haiti no último sábado.

O abalo sísmico deixou até agora mais de 1,3 mil mortos e quase 7 mil feridos, além de destruição ou danos estruturais em cerca de 30 mil casas, de acordo com números divulgados pela Defesa Civil nesta segunda.