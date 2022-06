Médicos de hospital na Espanha realizaram com sucesso um transplante bipulmonar em um bebê com incompatibilidade de grupo sanguíneo, em primeira intervenção dessas características feita no mundo, mediante uma técnica para evitar a rejeição dos pulmões do doador.

A cirurgia aconteceu no Hospital La Fe, na cidade de Valência, no leste do país ibérico, em janeiro deste ano. Segundo disse à Agência Efe Gabriel Sales, chefe do serviço de Cirurgia Toráxica e Transplante Pulmonar da unidade de saúde, a criança "está muito bem e quase pronta pra ir para casa".