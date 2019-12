O hospital AdventHealth for Women, em Orlando, no estado americano da Flórida, vestiu os recém-nascidos como personagens de "Star Wars' nesta sexta-feira, aproveitando o lançamento do mais novo episódio da saga do cinema, "A Ascensão Skywalker".

"A Força é forte nos nossos recém-nascidos! Bebês no AdventHealth for Women estão entrando nos personagens para celebrar a chegada do tão aguardado filme "A Ascensão Skywalker", escreveu o hospital em sua conta no Twitter.

Os bebês nascidos hoje no centro hospitalar foram vestidos como Luke Skywalker, Leia, Yoda e até o androide BB-8, personagens icônicos da saga criada pelo cineasta George Lucas, como visto em fotos postadas nas redes sociais.

O diretor do hospital, Rajan Wadhawan, declarou à imprensa local que a motivação da iniciativa era que os recém-nascidos e suas famílias passassem as festas natalinas de maneira divertida e celebrar o lançamento do filme.

"Estar em um hospital é estressante para qualquer paciente ou membro da família, então tentamos fazer de tudo para trazer um sorriso no rosto deles e distraí-los de problemas médicos", afirmou.

Outros hospitais de todo o país, como o St. Joseph's Health Hospital, em Syracuse, Nova York, também se juntaram à festa do sabre de luz e vestiram seus recém-nascidos como personagens da saga.