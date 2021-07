Portugal obrigará a partir desta sexta-feira a apresentação de um teste negativo de Covid-19 ou de um certificado digital de vacinação contra a doença para todos aqueles que estiverem hospedados em qualquer hotel do país e exigirá um desses documentos durante o fim de semana em restaurantes em áreas do país com incidência de mais de 120 casos de coronavírus por 100 mil habitantes.

A medida foi adotada no Conselho de Ministros realizado hoje devido ao aumento do contágio, o que elevou para 27 as comarcas de alto risco, com mais de 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias e 33 as comarcas de risco muito alto, com mais de 240 casos.