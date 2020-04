Um hotel de luxo na cidade de Perth, no sudoeste da Austrália, está abrigando cerca de 20 sem-teto como parte de um plano piloto para evitar a disseminação local do novo coronavírus.

O plano implementado pelo Pan Pacific visa ajudar pessoas vulneráveis, incluindo mulheres vítimas de violência doméstica, durante a crise sanitária global.

Se o modelo piloto der certo, poderá ser expandido para tentar ajudar o maior número possível de desabrigados, disse o gerente geral do hotel, Rob Weeden, à Agência Efe.

O hotel de luxo, localizado no centro de Perth, planeja dedicar até 120 quartos a esse esquema piloto chamado 'Hotels with Heart' e anunciado na segunda-feira pelas autoridades do estado da Austrália Ocidental.

O local oferece aos desabrigados, que estão particularmente em risco devido ao impacto da Covid-19 e cuja seleção depende de fatores como idade e problemas de saúde subjacentes, um quarto e de quatro refeições por dia, além de café e chá.

Além disso, essas pessoas são supervisionadas por uma equipe de profissionais e pessoal médico voluntário, enquanto a comida lhes é servida em seus quartos. Eles utilizam uma entrada separada do restante dos hóspedes.

Durante a crise causada pelo novo coronavírus, que até hoje infectou 4.976 pessoas e matou 21 na Austrália, as autoridades fizeram uso de hospedagens para colocar em quarentena milhares de pessoas que entraram no país para evitar uma disseminação ainda maior.