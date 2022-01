Os rebeldes houthis do Iêmen reivindicaram nesta segunda-feira a autoria do ataque de domingo à noite contra os Emirados Árabes Unidos - o terceiro só em janeiro - que coincidiu com a visita do presidente de Israel, Isaac Herzog, ao país árabe.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Sarea, disse que os insurgentes atacaram "alvos importantes no emirado de Abu Dhabi com uma série de mísseis balísticos" e "alvos sensíveis no emirado de Dubai, usando drones".