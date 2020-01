A vice-presidente executiva da Comissão Europeia Margrethe Vestager afirmou nesta quinta-feira que o senso de humor será a primeira saudade que a União Europeia (UE) sentirá quando o Reino Unido se separar do bloco, no próximo sábado.

"A primeira coisa é o senso de humor", disse Vestager em entrevista coletiva, ao ser perguntada sobre do que o bloco sentirá falta após o Brexit. Como dinamarquesa, ela revelou que compartilha "algumas maneiras de rir" com os britânicos.

Vestager recordou que nas últimas reuniões do Colégio de Comissários, desde o início do atual mandato da Comissão Europeia, em 1º de dezembro, o cargo de comissário britânico ficou vago porque o Reino Unido não enviou um candidato para a eleição nesse mês e por causa do iminente Brexit.

A política dinamarquesa também dedicou algumas palavras a Julian King, o último comissário britânico e chefe da União pela Segurança até o final de novembro.

"Tenho saudades dele, porque ele vem com uma cultura e conhecimentos linguísticos britânicos que nem todos nós temos", comentou, referindo-se às dificuldades de não poder trabalhar na sua língua materna na Comissão Europeia e ter de usar uma língua de trabalho, como o inglês, à qual confessou não estar habituada no âmbito laboral.

"Tive de aprender um novo vocabulário. No final do dia, eu estava pensando nisso. É preciso ter cuidado para dizer realmente o que você pensa em dizer. É algo que também já ouvi de outros colegas", contou.

Vestager também disse que todos vão sentir falta da "energia" do Reino Unido.

"Temos um eixo franco-alemão, mas parte da energia para fazer esse eixo funcionar vem do Reino Unido. Vinha do Reino Unido. É difícil se acostumar a utilizar o verbo no passado", corrigiu-se a vice-presidente do órgão.

Para Vestager, todos verão uma "nova dinâmica na União Europeia", mas "creio que se passará algum tempo até que a vejamos e até que se recupere completamente". EFE

rja/vnm