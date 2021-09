O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic sofreu nova lesão, logo após se recuperar de um problema no joelho esquerdo, que o afastou dos gramados por quatro meses, segundo revelou nesta terça-feira o técnico do Milan, Stefano Pioli.

Zlatan seria titular nesta quarta-feira, mas uma inflamação em um tendão pode acontecer, depois de quatro meses de baixa. Esperávamos que essa inflamação o permitiria jogar, no entanto, ele apresenta dor", disse o comandante, na véspera do duelo com o Liverpool, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.