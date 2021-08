A tempestade Ida perdeu força nesta segunda-feira e chegou como depressão tropical ao estado do Mississippi, nos Estados Unidos, após ter se tornado no fim de semana um potente furacão de categoria 4 (de um máximo de 5) na escala Saffir-Simpson, mas ainda ameaça o interior do país com chuvas fortes, transbordamento de rios e inundações.

No boletim divulgado às 18h (horário de Brasília), o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA informou que a atual depressão tropical se desloca em direção norte-nordeste a 15 km/h.