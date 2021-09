Ida, que como furacão causou grande devastação no sul dos Estados Unidos e depois se tornou um ciclone pós-tropical, atingiu nas últimas horas vários estados do nordeste do país, causando pelo menos 42 mortes devido a chuvas torrenciais, enchentes e ventos fortes.

No estado de Nova Jersey, 23 mortes foram relatadas, de acordo com dados divulgados pelo governador Phil Murphy. De acordo com ele, "a maioria dos que faleceram era de pessoas que ficaram presas em seus veículos por enchentes".