Jorge Burruchaga, campeão mundial em 1986, Javier Mascherano e Carlos Tévez, ídolos recentes do futebol argentino, e outros ex-jogadores estiveram presentes nesta quinta-feira no velório de Diego Maradona, que acontece na Casa Rosada, sede do governo da Argentina, em Buenos Aires.

Burruchaga, companheiro de 'El Pibe' não só na Copa do Mundo de 1986, disputada no México, em que fez o gol do título, na vitória sobre a Alemanha por 3 a 2, na decisão, mas também no vice obtido quatro anos depois, na Itália, chegou ao local da cerimônia de despedida por volta de 4h (hora local e de Brasília).