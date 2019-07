As negociações para formar um governo na Espanha foram destravadas nesta sexta-feira, após o anúncio do dirigente do Unidos Podemos (UP), Pablo Iglesias, de que está disposto a não fazer parte de um governo de coalizão com o socialista Pedro Sánchez.

"Não devo ser a desculpa do PSOE para que não haja um governo de coalizão de esquerda. Estar ou não no Conselho de Ministros não será um problema quando não houver mais vetos e a presença do Unidos Podemos no governo for proporcional aos votos", disse Iglesias em vídeo divulgado nas redes sociais.