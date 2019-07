Sino no qual está escrito "Tudo pela pátria, Adolf Hitler" que estaba em uma igreja em Herxheim am Berg em foto de 2017. EFE/ Ronald Wittek

A igreja de São Vendelino, na cidade de Essingen, no sul da Alemanha, retirou neste domingo de sua torre um sino de 1936, cuja inscrição glorificava Adolf Hitler e incluía uma suástica nazista.

A retirada aconteceu durante um ato religioso, que terminou com a incorporação de um novo sino com uma frase do Evangelho de São Mateus, informou a emissora a televisão pública regional "SWR".