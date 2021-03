A Igreja de San José, em San Juan, capital de Porto Rico, foi reaberta nesta sexta-feira após duas décadas de restauração, uma boa notícia para os amantes da arte, que poderão desfrutar do segundo templo católico mais antigo da América e um dos poucos exemplos da arquitetura gótica espanhola do século XVI ainda existente no continente.

O templo, que só pode se orgulhar de ser superado na antiguidade no continente americano apenas pela Catedral de Santo Domingo, reabre suas portas hoje após uma longa espera que permitirá contemplar, novamente, uma igreja datada de 1532, cuja estrutura original foi destruída e a atual tem data de 1540.