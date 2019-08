A Conferência Episcopal Argentina (CEA) pediu nesta quarta-feira ao Governo que cuide "do bem comum, privilegiando os mais pobres, que são os que mais sofrem", depois do presidente Mauricio Macri anunciar várias medidas para melhorar a economia do país após a derrota nas primárias de domingo.

"Avaliamos a grande participação do povo argentino nas primárias de domingo, que se desenvolveram em paz e sem contratempos. Esperamos que essa atitude exemplar se reflita agora em todos os setores da comunidade nacional. Trata-se especialmente de cuidar do bem comum privilegiando os pobres, que são os que mais sofrem", afirmou a CEA em comunicado.