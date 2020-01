O fotógrafo japonês Ikko Narahara, um dos precursores do novo expressionismo fotográfico que surgiu no Japão pós-guerra, morreu em no domingo em Tóquio, aos 88 anos, por uma insuficiência cardíaca, informou sua família nesta segunda-feira.

Narahara ganhou fama após sua estreia em 1956, com a exposição "Ningen no tochi" (Terra dos humanos), na qual ele captou a vida em lugares hostis, como as ilhas vulcânicas Sakurajima e Hashima, no sudoeste do Japão.

Natural da cidade de Omuta, na província de Fukuoka (sudoeste), Narahara nasceu no dia 3 de novembro de 1931. Formou-se em Direito pela Universidade de Chuo, em Tóquio, e em 1959 completou os estudos de História da Arte na Universidade de Waseda.

Em 1958, um ano antes de se formar em História da Arte, ele recebeu o prêmio de fotógrafo mais promissor da Associação Fotográfica do Japão por "Okoku", sua segunda exposição montada por ele enquanto ainda estudava.

Ikko Narahara, que morou em Paris e Nova York entre as décadas de 1960 e 1970, atraiu a atenção do público internacional após publicar em 1967 seu primeiro livro, "Where Time has Stopped", com fotos da Europa, concedidas pelo Ministério da Educação do Japão em 1968.

Seus trabalhos foram expostos, entre outros, no Museu de Arte Moderna de Nova York e em cidades como Graz, Londres, Seul, Tóquio, Paris, Houston e Colônia.

Entre 1999 e 2005, Narahara atou como professor na Universidade Kyushu Sangyo, em Fukuoka.