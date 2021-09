O economista brasileiro Ilan Goldfajn será o novo chefe do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), informou nesta segunda-feira a diretora da entidade, Kristalina Georgieva.

Goldfajn, que foi presidente do Banco Central do Brasil entre 2016 e 2019, onde apostou na digitalização e em novas tecnologias financeiras, assumirá o cargo no dia 3 de janeiro de 2022.