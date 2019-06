Os habitantes de Sommaroy, uma ilha norueguesa no Círculo Polar Ártico onde o sol da meia-noite reina no verão, iniciaram uma luta contra a rigidez dos horários para se transformar na primeira região onde a contagem do tempo será "abolida".

Por trás de uma campanha com slogans como "Paremos o tempo" e "A primeira região do mundo livre do tempo", que chegou até o parlamento da Noruega, está o desejo de oficializar um sistema mais flexível que se adeque à realidade de um local, onde a luz tem uma influência decisiva no ritmo de vida.