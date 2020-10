16 out 2020

EFE Las Palmas de Gran Canaria (Espanha) 16 out 2020

Um total de 2.021 imigrantes ilegais chegou às Ilhas Canárias nos últimos 15 dias, elevando o saldo total em 2020 para 8.102, número oito vezes maior do que o resgistrado no mesmo período de 2019, informou nesta sexta-feira o Ministério do Interior da Espanha.

Esses dados, correspondentes aos primeiros 15 dias de outubro, representam 25% de todo o fluxo migratório de 2020 em direção ao arquipélago espanhol localizado na costa da África, conhecido como "rota das Canárias".