A imagem de um abraço entre uma idosa e uma enfermeira que usava uma capa de plástico devido ao risco de transmissão da covid-19, captada em São Paulo pela lente do dinamarquês Mads Nissen, foi anunciada nesta quinta-feira como vencedora do prêmio World Press Photo na categoria Foto do Ano 2021.

"The First Embrace" ("O Primeiro Abraço") registra um momento especial em meio às tragédias da pandemia, no qual Rosa Luzia Lunardi, de 85 anos, recebe um abraço da enfermeira Adriana Silva da Costa Souza no lar para idosos Viva Bem, na capital paulista, em 5 de agosto de 2020.