Vários retratos de sobreviventes do Holocausto expostos em uma importante avenida de Viena (Áustria) há três semanas foram destruídos na noite de domingo por pessoas não identificadas e que estão sendo procuradas pela polícia, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pela imprensa local.

O projeto do fotógrafo ítalo-alemão Luigi Toscano tem como objetivo lutar contra o esquecimento do genocídio cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ao todo, oito das 100 gigantescas imagens, projetadas sobre uma tela especial plastificada, foram destruídas totalmente ou parcialmente em um aparente ataque com faca.