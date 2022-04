A imigração irregular na Espanha aumentou 34,7% durante o primeiro trimestre do ano, quando chegaram ao país 8.707 pessoas, a grande maioria por via marítima do continente africano, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Interior.

No entanto, o ritmo desse aumento está diminuindo, se for comparado com o comparado o aumento das chegadas na última quinzena de março com as entradas registradas na primeira quinzena do mês, passando de um crescimento de 76,9% para 34,7%.