A chegada irregular de imigrantes à Espanha cresceu 51% entre 1º de janeiro e 15 de junho de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, segundo informou nesta quinta-feira o Ministério do Interior espanhol, que não inclui nesses dados a entrada massiva de pessoas vindas do Marrocos na cidade espanhola de Ceuta, no norte da África.

De acordo com os registros oficiais, 11.718 imigrantes entraram irregularmente na Espanha no primeiro semestre.