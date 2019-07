Uma imigrante hondurenha de 15 anos denunciou que um agente americano a tocou sem o seu consentimento em um dos centros de detenção localizado no Arizona (Estados Unidos), fronteira com o México.

Um porta-voz do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP, sigla em inglês) disse à Agência Efe que "esta denúncia de assédio sexual já está sendo investigada pelo Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Segurança Nacional (DHS, sigla em inglês)".