Os imigrantes ilegais que receberam multas de centenas de milhares de dólares por não acatarem às ordens de deportação que pesavam sobre eles estão buscando apoio no Congresso dos Estados Unidos para desafiar as sanções promovidas pelo governo de Donald Trump.

A mexicana Edith Espinal, que foi multada em US$ 497.777, e as guatemaltecas Hilda Ramírez e María Chavalan Sut, com multas de US$ 303.620 e US$ 214.132, respectivamente, todas refugiadas em igrejas, são alguns dos imigrantes afetados pelo que a advogada da primeira classifica como "extorsão".