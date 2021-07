O imperador do Japão, Naruhito (d). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

O imperador Naruhito do Japão declarou abertos os Jogos Olímpicos de Tóquio nesta sexta-feira, em discurso na cerimônia de abertura do evento no Estádio Olímpico da capital japonesa.

"Declaro aberta a 32ª edição dos Jogos Olímpicos", disse Naruhito na parte final da cerimônia, que ocorreu sem público e com a reduzida presença de representantes estrangeiros devido à pandemia de covid-19.