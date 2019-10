22 out 2019

EFE Antonio Hermosín Gandul, Tóquio 22 out 2019

O imperador Naruhito, do Japão, proclamou nesta terça-feira a ascensão ao Trono do Crisântemo em cerimônia celebrada no Palácio Imperial de Tóquio diante de convidados de todo o mundo, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, e que ofereceu uma incomum aproximação aos ritos da milenar dinastia japonesa.

Em um dia chuvoso e declarado feriado nacional, o novo imperador japonês protagonizou uma cerimônia solene de 30 minutos de duração que encerra os principais atos da entronização após herdar o posto do pai, Akihito, em maio deste ano.