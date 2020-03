As autoridades do Irã começaram nesta sexta-feira a implementar seu plano de distanciamento social com medidas mais rígidas para conter a pandemia da Covid-19, que até agora infectou mais de 32 mil pessoas, com 2.378 mortes.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, foram confirmados 2.926 novos casos de infecção, dos quais 144 morreram. Um total de 11.133 pessoas se recuperaram.

O plano de distanciamento social entrará em vigor até o dia 3 de abril, quando terminam os feriados do Ano Novo Persa, mas "será estendido se aprovado pelo Comitê Nacional de Gerenciamento de Coronavírus", segundo o regulamento publicado.

Entre as principais restrições estipuladas no plano está que apenas os residentes das cidades podem entrar, a fim de evitar as viagens que muitos cidadãos fizeram durante as férias de Ano Novo persa.

As escolas e universidades permanecem fechadas e a celebração de qualquer cerimônia, oficial ou informal, está proibida.

Os locais turísticos e os centros de lazer estão fechados. As lojas, exceto as de necessidade básica, não podem abrir suas portas, enquanto funcionários públicos comparecerão alternadamente com um máximo de um terço da equipe.

As restrições também serão aplicadas ao transporte de passageiros de avião, trem e ônibus, diz o regulamento, que também inclui a imposição de multas aos infratores.