O neurocirurgião Leopoldo Luque, investigado junto com outras seis pessoas pela morte de Diego Maradona, insultou as filhas do ídolo argentino e disse que merecia uma estátua pelos serviços prestados, de acordo com menagens vazadas pela imprensa nesta quinta-feira.

Apontado pela família de Maradona como médico da família, Luque liderou a equipe que operou a cabeça do ex-jogador em 3 de novembro de 2020 devido a um hematoma subdural. Alguns dias depois e antes da morte do campeão mundial em 1986, o profissional proferiu insultos contra Dalma e Gianinna em mensagens e áudios que foram publicadas pelo emissora de televisão "Todo Noticias".