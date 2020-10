EFE/EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, assistiu à apresentação de um espetáculo de ginástica com a participação de milhares de pessoas e realizado ontem em Pyongyang para comemorar o 75º aniversário do Partido dos Trabalhadores, informou a imprensa estatal do país asiático nesta segunda-feira.

O espetáculo, intitulado "Grande Liderança", celebrou conquistas da dinastia Kim e fortaleceu o apoio ao regime em um ano marcado não apenas pelo aniversário do partido único, como pelo caos econômico causado pela pandemia do novo coronavírus e pelos tufões que atingiram o país.