O suposto autor do tiroteio que matou um agente e deixou cinco feridos nos arredores da sede do Serviço Federal de Segurança (FSB), no centro de Moscou, se chama Yevgueni Maniurov, um homem de 39 anos, segundo informou a imprensa russa nesta sexta-feira.

Maniurov foi membro de um clube de tiro e participou de várias competições, de acordo com o portal "Gazeta.ru". O jornal "Komsomolskaya Pravda" acrescenta que o suspeito trabalhava como segurança para várias empresas e tinha um arsenal de armas e munições em casa.

Os motivos do ataque ainda não foram esclarecidos. Maniurov mora na cidade de Podolsk com a mãe.

Segundo o canal de Telegram "Baza", ele já trabalhou em uma organização vinculada a veteranos do serviço secreto russo e pode ter tido algum conflito com antigos empregadores.

Vizinhos do suposto atirador entrevistados pelo portal "Lenta.ru" relataram que Maniurov tinha uma vida solitária e "pode ter ficado louco".

O ataque aconteceu às vésperas do aniversário da fundação da Cheka, a precursora da KGB, enquanto o presidente da Rússia participava de um evento dedicado ao extinto órgão, no Kremlin.