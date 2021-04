A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou 875 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, número que supera o recorde anterior de 20 de dezembro de 2020 e que é explicado em parte pela onda de positivos na Índia, que concentra mais de um terço das infecções.

Embora a curva de novas infecções tenha caído ligeiramente nos últimos dias na Europa e no continente americano - regiões mais afetadas -, ela continua aumentando no resto do mundo, especialmente no sul da Ásia, onde a Índia confirmou entre ontem e hoje 332 mil novos casos, o pior número registrado por um país até agora na pandemia.