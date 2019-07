O fogo começa se extinguir em Portugal após quatro dias de incêndios que devastaram mais de 8,5 mil hectares de terras, embora as autoridades não baixem a guarda diante da previsão de ventos e alta temperaturas nas próximas horas.

As duas principais frentes ativas, em Vila de Rei e Mação, no centro do país, foram "dominadas", segundo anunciou nesta terça-feira Luis Belo Costa, comandante de operações da Proteção Civil ao informar sobre a situação.