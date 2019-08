Três pessoas morreram, entre elas um bebê de um ano, e 69 permanecem desaparecidas após o incêndio na noite de terça-feira de um ferryboat nas Filipinas, que levava pelo menos 174 pessoas a bordo.

A embarcação, que fazia o trajeto entre as cidades de Zebu e Dapitan, levava 136 passageiros e 38 tripulantes, entre os quais 102 foram resgatados com vida, segundo a última atualização de dados sobre o acidente divulgada pela Guarda Costeira do país.