Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta segunda-feira as proximidades da estação ferroviária de Elephant and Castle, no sul de Londres, e pelo menos uma pessoa está sendo atendida no local, segundo confirmou o Corpo de Bombeiros da capital britânica.

O Corpo de Bombeiros, que enviou 15 caminhões e 100 soldados para apagar as chamas, disse em um comunicado que o incêndio, que poderia ter começado em garagens próximas à estação, foi deflagrado por volta das 12h43 (horário local, 9h43 de Brasília).