Uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas em um incêndio declarado na noite de quarta-feira no anexo do hospital Henri-Mondor de Créteil, nos arredores de Paris.

A vítima mortal é uma mulher que foi encontrada sem vida em um elevador do prédio, explicou à emissora "France Info" um responsável dos bombeiros, que resgataram várias pessoas do edifício de dez andares, que serve de alojamento para os funcionários do hospital.