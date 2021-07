Cidade do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta segunda-feira que o incêndio de grandes proporções ocorrido em um duto marítimo da estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) no Golfo do México não foi intencional.

"Foi um acidente. Excluímos que tenha sido algo intencional", disse o presidente mexicano durante sua entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional.