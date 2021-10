14 out 2021

EFE Pequim 14 out 2021

O número de mortos no incêndio ocorrido nesta quinta-feira em um prédio no sul de Taiwan subiu para pelo menos 46, informaram à Agência Efe fontes do Corpo de Bombeiros da cidade de Kaohsiung.

A partir das 17h (hora local), de acordo com essa fonte, o número de mortes causadas pelo incêndio em um prédio comercial e residencial de 13 andares em Kaohsiung aumentou para 46.