Pelo menos oito pacientes com sintomas de Covid-19 morreram nesta quinta-feira, quando o pequeno hospital onde estavam internados em Ahmedabad, capital de Gujarat, no oeste da Índia, pegou fogo.

"Infelizmente, oito pacientes que estavam na UTI do hospital morreram. Nós resgatamos aproximadamente 40 pacientes que estavam no prédio quando o incêndio começou e foram levados para outro hospital em Ahmedabad", disse à Agência Efe, um agente do quartel dos bombeiros do distrito de Navrangpura.