Pelo menos 13 pessoas morreram nesta sexta-feira em um incêndio em um hospital para pacientes com Covid-19 no estado de Maharashtra, a região da Índia mais afetada pela pandemia, sem que as causas do incidente ainda sejam conhecidas.

O incêndio começou por volta das 3h (hora local) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vijay Vallabh, na cidade costeira de Virar, perto de Mumbai, capital financeira da Índia.