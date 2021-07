Pelo menos 64 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas em um incêndio que começou em um hospital na cidade de Nasiriya, no sul do Iraque, devido à explosão de um cilindro de oxigênio no centro de saúde projetado para isolar pacientes infectados pela covid-19.

"O número de mortos pelo incêndio no centro de isolamento no Hospital Iman al-Hussein aumentou para 64 e feriu 50", disse a agência de notícias oficial iraquiana "INA".