EFE/EPA/EMERCOM OF RUSSIA HANDOUT

Pelo menos 11 pessoas morreram na madrugada desta terça-feira em um incêndio em uma casa de repouso em Bashkortostan, uma república russa localizada no sul do país, informaram autoridades locais.

O acidente, de causa desconhecida, ocorreu na cidade de Ishbuldino, em uma casa de repouso administrada por uma organização sem fins lucrativos.

No momento do incêndio, havia 15 pessoas no prédio, das quais quatro conseguiram sair por conta própria, informou o Comitê de Investigações (CI) de Bashkortostan em seu site.

O CI abriu um processo criminal contra os responsáveis pelo acidente, o segundo neste ano em uma casa de repouso russa.

Em maio deste ano, nove pessoas morreram em outro incêndio em um lar para idosos nos arredores de Moscou.

As estatísticas oficiais indicam que anualmente na Rússia mais de 10 mil pessoas morrem em incêndios.

De acordo com o Ministério para Situações de Emergência da Rússia, a imprudência e o não cumprimento das regras de incêndio são as principais causas destas tragédias.