21 out 2019

EFE Santiago 21 out 2019

Um incêndio em uma loja de roupas na comuna de Renca, em Santiago, deixou cinco mortos, aumentando para oito o número de vítimas fatais nos distúrbios violentos que acontecem na capital do Chile desde a última sexta-feira.

O estabelecimento ficou em chamas após ser saqueado, em mais um episódio de vandalismo na capital chilena pela radicalização dos protestos contra a fome e desigualdade social no país, e que começaram pelo aumento do preço da passagem do metrô.