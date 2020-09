O incêndio de um petroleiro com cerca de 2,7 milhões de toneladas de petróleo nesta sexta-feira, que as autoridades tentam apagar há mais de 24 horas perto da costa leste do Sri Lanka, desencadeou o temor de um vazamento no Oceano Índico.

"Estamos realizando uma operação de resgate desde ontem e salvamos 22 dos 23 tripulantes do petroleiro. Um tripulante está desaparecido e, segundo informações fornecidas por outros trabalhadores, presumimos que ele tenha morrido", disse à Agência Efe o porta-voz da Marinha do Sri Lanka, capitão Indika Silva.