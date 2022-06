Ao menos 51 pessoas morreram e 30 ficaram feridas ou intoxicadas devido a um incêndio ocorrido na madrugada desta terça-feira em uma penitenciária da cidade de Tuluá, no sudoeste da Colômbia.

Segundo o diretor do Instituto Penitenciário e Carcerário Nacional (Inpec), general Tito Castellanos, o incêndio começou após um motim no qual alguns detentos atearam fogo em colchões. As chamas se espalharam por uma grande parte da prisão de segurança média. Entre os mortos há detentos e guardas, e a maioria foi vítima de intoxicação.